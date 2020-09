Começou nesta terça, o ‘MEO Portugal Cup of Surfing’, segunda etapa do mini-circuito da WSL na Europa.

E o destaque, é claro, foi o campeão mundial.

Acelerado como de costume, Ítalo Ferreira não se importou com as ondas pequenas de Ribeira d’Ilhas, em Ericeira.

O potiguar deixou para trás os locais Henrique Pyrrait e Vasco Ribeiro, venceu sua bateria de estreia e garantiu presença na quartas de final.

Vale lembrar que na semana passada, Ítalo levantou o troféu da 1ª etapa, realizada em Anglet, na França.

Jadson André também está no evento português.

No round 1, ficou atrás de Ramzi Boukhiam e vai disputar a repescagem.

O marroquino foi o dono do maior somatório do dia: 14,84.

Além de Ítalo e Ramzi, o francês Maxime Huscenot e o espanhol Aritz Aranburu avançaram direto para as quartas.

Confira os confrontos do ‘Elimination Round’:

Jadson André (BRA) x Vasco Ribeiro (POR) Henrique Pyrrait (POR) x Leonardo Fioravanti (ITA) Kanoa Igarashi (JPN) x Gatien Delahaye (FRA) Frederico Morais (POR) x Afonso Antunes (POR)

No feminino, destaque para a francesa Johanne Defay.

Assim como Ítalo, ela venceu na semana passada e está nas quartas de final.

Pauline Ado – a outra francesa da chave – fez 15,00 pontos no round de abertura e também está entre as 8 finalistas, junto com a israelense Anat Lelior e a portuguesa Teresa Bonvalot.

Confrontos da repescagem:

Rachel Presti (ALE) x Camila Cardoso (POR) Carolina Mendes (POR) x Ariene Ochoa (ESP) Yolanada Hopkins (POR) x Francisca Veselko (POR) Nadia Erostarbe (ESP) x Mafalda Lopes (POR)

por @thiago_blum