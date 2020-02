Novidade… de olho nos resultados

Não é fácil ser top da elite do surfe mundial.

Pra chegar lá e se manter é preciso contar com uma equipe completa e especializada.

A partir deste ano, Caio Ibelli e mais um atleta que integra a equipe da Personal Boards.

O coach Daniel Uesugi está animado com a parceria.

“Estamos muito felizes e honrados em contar com esse grande atleta da elite do CT na nossa equipe. Bora começar o ano focado”.

De olho na abertura do circuito mundial – marcado para o fim de março em Gold Coast, na Austrália – Caio realiza parte dos treinos da pré-temporada no Guarujá.

E está confiante em excelentes resultados na temporada.

“Essa parceria com a Personal Boards é a mais valiosa que eu fiz para esse ano. A plataforma de treinos que eles oferecem vai agregar em muito nos meus treinos, apenas atletas olímpicos contam com esse apoio em diversas áreas com: rolfing, massagem, treinos, exames/testes físicos, os médicos, entre outros. Isso acaba ajudando muito nas análises e resultados. Essa parceria não tem como dar errado. Os resultados certeza que vão vir estou muito feliz”.

Mesmo escalado inicialmente entre os suplentes do WCT, Caio Ibelli fez ótimos resultados – inclusive semifinais em Margaret River e Portugal- ele fechou 2019 na 17a colocação.

Agora ele se junta a outros profissionais que já faziam parte e vestiam a camisa da equipe Personal Boards.

Filipe Toledo, número 4 do mundo, vai lidera o ataque às ondas nas 11 etapas da elite da WSL.

No WQS – divisão de acesso da World Surf League, Samuel Pupo e Ian Gouveia representam o time, de olhos em suas vagas entre os melhores atletas do planeta em 2021.

por @thiago_blum

texto e produção: João Otávio Vieira