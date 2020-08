Novidade no mercado

Troca de patrocínio é comum no esporte.

Mas quando a negociação envolve um bicampeão mundial… ganha peso e importância.

No começo do ano, John John Florence se desligou de uma longa parceria com a Hurley.

E após meses de especulação sobre seu próximo acordo, o melhor surfista do mundo nas temporadas 2016 e 2017 da WSL, anunciou a novidade.

Nas suas redes sociais, o havaiano disse: “Estou animado para compartilhar algumas novidades e apresentar a ‘Florence Marine X’, uma nova empresa de roupas na qual estou trabalhando. Com certeza será um desafio com muito a aprender ao longo do caminho. Crescer no oceano e estar sempre ao ar livre, é um sonho ter essa oportunidade!”

De acordo com um comunicado à imprensa divulgado pela nova empresa, a marca de vestuário que cria “produtos para exploração ao ar livre, fazendo o melhor para proteger o oceano e a terra”.

O plano de lançamento está previsto para o primeiro semestre de 2021.

por @thiago_blum