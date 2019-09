Novidades no QS 2020

O circuito mundial da divisão de acesso é uma verdadeira viagem pelo mundo.

Com milhares de atletas dando várias voltas no planeta, atrás de pontos preciosos na busca por vaga na elite do surfe.

E a partir de 2020, quem correr as etapas do WQS terá que fazer check-in em mais um país.

É que a WSL ampliou para 7 o número de etapas com categoria máxima, valendo 10 mil para o campeão.

Com o lançamento do chamado ‘Challenger Series’, Piha Beach, na Nova Zelândia será a novidade.

E mais: será o primeiro da temporada com essa premiação.

Além dos ‘Challenger Series’ , haverá eventos de 5000, 3000, 1500 e 1000, que também continuarão somando pontos no ranking do World Qualifying Series.

“Estamos empolgados em anunciar novidades para 2020. Esses eventos vão dar mais oportunidades de classificação para a elite, e maior visibilidade para a próxima geração. As mudanças também visam permitir que um número maior de atletas regionais se desenvolva através do sistema do QS”, declarou a CEO da WSL, Sophie Goldschmidt.

Calendário 2020 da WSL Challenger Series: