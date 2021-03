Novíssima geração

Se os olhos do momento focam em Ítalo, Gabriel, Filipe e Adriano.

O futuro para ele… também é presente.

Com apenas 12 anos, Pablo Gabriel já colhe frutos parecidos com os principais nomes do país.

Assim como aconteceu com os irmãos Medina e Samuel Pupo, ele foi selecionado para integrar a equipe da Rip Curl, através do circuito ‘Rip Curl Grom Search’, um dos mais tradicionais campeonatos para atletas até 16 anos em todo o mundo.

De Cabo Frio (RJ), atual campeão na categoria sub-12, Pablo é o mais novo reforço do time.

E a partir de março passa a representar a empresa nos circuitos de base.

No ‘Grom Search’ 2021, vai defender o título da categoria grommet.

Pablo também foi campeão estadual sub-10 e vice sub-12.

“Estávamos em busca de um novo atleta na categoria amadora, com até 12 anos para representar a marca nos próximos anos”, afirma Fernando Gonzalez, gerente de marketing da Rip Curl no Brasil. E ele completa: “Essa é a mesma estratégia que adotamos ao escolher o Medina, o Samuca e a própria Sophia para nosso time. Internacionalmente isso também aconteceu com nomes como Mick Fanning, Owen e Tyler Wright. Todos competiram no Grom Search. O Pablo Gabriel chamou nossa atenção por se tornar campeão da categoria sub-12, uma das mais disputadas do circuito”.

Para Pablo, assinar o seu primeiro contrato logo com uma marca de surfe internacional é um sonho que se realiza.

“Queria agradecer a Rip Curl por acreditar no meu talento. Estou muito feliz por tudo que vocês estão fazendo por mim. Podem ter certeza de que vou me dedicar 200% dentro e fora d´água. Não vejo a hora de vestir a lycra de competição e voltar a disputar baterias. Colocar esse logotipo na minha prancha foi uma sensação incrível. Foi a coisa mais legal que já aconteceu na minha vida de surfista. Vamos conquistar ainda muitos títulos juntos, Rip Curl!”, finaliza.

por @thiago_blum