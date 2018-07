O dono de J-Bay

Dias de Copa…

Dias de Mundial de Surfe…

Rússia ali, África do Sul acolá.

Duas seleções brasileiras. Ambas buscando recuperar o título.

Para a de futebol, faltam 3 (já diria Zagallo).

Para a nossa turma do mar, 5 etapas.

Contando as horas para o esperado encontro com os belgas, olhos grudados no canal que não passa a Copa, mas sim as etapas da WSL.

E apesar que querer ver todos, só vi Filipe Toledo. Nos últimos dois anos, dono absoluto de uma das direitas mais veneradas do mundo.

Bicampeonato incontestável em Jeffrey`s Bay, Segunda vitória no ano e enfim, primeiro do ranking.

Abusado…

Ousado…

E acima de tudo, confiante!

Filipinho não se importa em ser exagerado. Principalmente na hora de soltar as manobras.

Então, posso exagerar também. Ele virar referência na perfeita onda sul-africana, como Rafael Nadal é em Roland Garros!!

Calma, Thiago. O espanhol tem ONZE títulos no Grand Slam de Paris. E o brasileiro, por enquanto, ‘SÓ DOIS’ em J-Bay.

É… melhor buscar outra comparação… que tal na galera de Tite?

Filipe seria o… Neymar? Não, não… melhor essa ficar para o Gabriel Medina: gênio, craque, camisa 10.

Thiago Silva? Não… o capitão é o Adriano de Souza.

Marcelo? Deixa a experiência para Willian Cardoso.

Já sei. O 77 da WSL é o xará Coutinho.

Criativo…

Cerebral…

Surpreendente, apesar de todos já saberem o que vai fazer…

Sempre pronto para ser fatal.

Se ninguém gosta de cruzar o caminho da única seleção pentacampeã, a turma da água salgada concorda que é sempre bom adiar ao máximo o confronto com o papa-títulos.

Filipe já fez 7 finais na divisão de elite e NUNCA perdeu.

Além dos 2 títulos em Jeffrey’s, tem outros 2 no Brasil, um na Austrália, um nos Estados Unidos e um em Portugal.

A camisa amarela de líder era só questão de tempo.

Assim primeiro titulo mundial… e não estou exagerando!!!!