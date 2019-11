O Hawaii não é aqui!

Ninguém falou que seria fácil.

E não está sendo mesmo.

Competir na meca do surfe… é para todos.

Se dar bem por lá… tarefa bem complicada.

Foi assim o 3º dia de baterias do ‘Hawaiian Pro’, etapa de abertura da Tríplice Coroa Havaiana, que rola até dia 24 em Haleiwa.

Com sol e muito vento, foi encerrado o round 2 e ainda rolaram 8 disputas da 3ª fase,

E foram várias baixas brasileiras no domingão do penúltimo evento prime de 2019.

A eliminação mais sentida foi a de Samuel Pupo, que entrou no evento na 9ª colocação do ranking da divisão de acesso, perdeu logo na estreia e deve sair do top 10.

Nossos representantes da elite só entraram na fase 3, junto com os melhores classificados do WQS.

E aí deu empate: 3 x 3.

Na briga pelo título da 2ª divisão, Alex Ribeiro (3º no geral) e Miguel Pupo (4º) se despediram primeira exibição, assim como Willian Cardoso.

Já Deivid Silva (10º), que precisa de resultado para se reclassificar para o WCT 2020, avançou para as oitavas de final, ao lado de Tomas Hermes e Ian Gouveia.

A briga foi tão quente que vários nomes de peso não resistiram ao desempenho da turma ‘menos conhecida’. Seth Moniz, Soli Bailey, Joan Duru e Sebastian Zietz também já ficaram pelo caminho.

Mais 7 brazucas ainda caem na água no round 3: Yago Dora, Caio Ibelli, Luel Felipe, Jadson André (líder do QS), Alejo Muniz, Michael Rodrigues e Jesse Mendes.

Apesar de estar na disputa do título mundial da WSL, Jordy Smith preferiu se preparar para o Pipe Masters competindo no evento de Haleiwa, ao contrário dos brasileiros Ítalo Ferreira, Gabriel Medina e Filipe Toledo. E o sul-africano começou forte.

E ainda teremos Kelly Slater em ação por lá.

É o inverno do North Shore de Oahu esquentando como se espera.

por @thiago_blum