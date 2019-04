O que acontece com os australianos?

Mark Richards, Tom Carroll…

Damien Hardman, Barton Lynch, Mark Occhilupo…

Mick Fanning, Joel Parkinson.

São alguns dos campeões.

Nicky Wood, Gary Elkerton, Dave Macaulay…

Luke Egan, Dean Morrison, Taj Burrow, Bede Durbidge…

Nomes que marcaram época em sessões de free-surfe e nas competições.

Só para citar os que vieram à mente no momento que escrevo.

Faltam muitos, com certeza.

Afinal de contas, a grande ilha da Oceania sempre foi a maior potência do surfe.

Com 20 conquistas, é o país com o maior número de títulos no masculino.

Desde os tempos da ISF, que virou IPS, depois ASP e agora WSL.

Em se tratando de Austrália, é possível afirmar sem receio: a galera ‘aussie’ amarga uma fila de 5 temporadas.

Mais que isso: o que preocupa é que, ao contrário de Estados Unidos e Havaí – e não vou nem citar o Brasil por motivos óbvios -, não tem surgido em nenhum cantinho das milhares de praias do país algum fenômeno capaz de brigar pelo caneco nos próximos anos.

A tal ‘troca de guarda’, a passagem do bastão das gerações, não desembarcou por lá.

Gabriel Medina, Filipe Toledo e Ítalo Ferreira carregam cada vez mais brasileiros para o tour.

Do Havaí, veio John John Florence, jovem e bicampeão mundial.

Ezekiel Lau seguiu a trilha.

Seth Moniz, 3º do QS em 2018, é uma aposta certa na elite.

Pelos Estados Unidos, Kolohe Andino, Conner Coffin e Griffin Colapinto não serão Kelly Slater, mas aparecem com frequência nas finais.

Mas e a Austrália?

Por que desde Mick Fanning e Joel Parkinson não aparece alguém tão vencedor?

Tá bom.

Você pode estar pensando: ‘O Thiago Blum esqueceu do Julian Wilson? O cara quase tirou o título do Medina ano passado!’

Não esqueci, não. É verdade que JW tem potencial além do limite para ser campeão.

Mas a cada temporada que passa, a cada ‘batida na trave’, acredito que ele fica mais distante do sonhado troféu.

Pode ser só um feeling e talvez queime a língua.

Mas pra mim, é a versão renovada do Taj Burrow, que fez… fez… fez… merecia e não levou.

Owen Wright e Wade Carmichael também terminaram 2018 no top 10, e devem permanecer por ali por um bom tempo.

Mas tenho meus motivos para não colocá-los na rota do título.

Owen não é garoto. É um verdadeiro paizão e sei o bem que um filho faz na vida de um homem dedicado à família.

As prioridades mudam.

Wade tem uma linha clássica, parecida com a dos caras que fizeram história nas décadas passadas.

É bonito vê-lo em ação.

Foi o único surfista local que chegou nas quartas de final da etapa de abertura da WSL, nesta semana, em Duranbah.

Mas acredito que falta raça, sangue nos olhos.

Até existe a galera ‘down under’ mais nova.

Só que caras como Ethan Ewing, Connor O’Leary, Jack Freestone, Ryan Callinan e Stuart Kennedy, do mesmo jeito que chegam na elite, saem dela quase despercebidos.

Há esperança? Sim.

Seu nome? Mikey Wright.

O cara que entrou no circo como ‘o irmão mais novo do Owen e da bicampeã mundial Tyler Wright’.

Foi o rótulo dado ao cara cheio de personalidade. De visual e postura originais.

Mas o cartão de visitas ele apresentou mesmo dentro d’água.

Como convidado, disputou 8 etapas em 2018. Chegou a duas semifinais e terminou em 12º no ranking.

Ou então… quem sabe um aborígene não reescreva a história e recoloque a Austrália no rol dos campeões?

Soli Bailey entrou na principal divisão pelo QS.

Na estreia, parou em Filipe Toledo e terminou na 17ª colocação do Quiksilver Pro.

Em tempo: claro que não ia deixar escapar uma tremenda barriga, um esquecimento absurdo após quase uma coluna inteira.

Essa tal carência de revelações e o distanciamento dos títulos servem só para os homens.

Afinal, nas últimas 14 temporadas, 11 foram vencidas pelas meninas da terra do canguru.

7 delas pela atual campeã, Stephanie Gilmore.

Vamos acordar, rapaziada!!!!!

por @thiago_blum