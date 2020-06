Olha só essa!!!! Ele voltou!!!!!

A temporada segue parada.

Mas Ítalo Ferreira não pára nunca.

Hoje ele deu um tempinho na energia máxima que coloca nos treinos físicos e no free-surfe.

E por cerca de uma hora, falou sobre amigos, família, diversão e competição.

Uma entrevista coletiva típica dos dias do hoje.

Ele na sua Baía Formosa/RN.

E os jornalistas no RJ, SP, Natal, RS.

Foi diferente, mas uma conversa sempre agradável.

Enquanto segue “preso”pela pandemia, o campeão mundial curte como pode.

E boa parte desta curtição vai ao ar a partir desta quarta-feira, em imagens inéditas.

É a 1ª temporada do ‘Parque do Italo’, nova atração do Canal Off.

Segundo ele mesmo, uma grande chance de conhecer o lado extrovertido de um cara que se solta ao lado de quem cresceu.

Quer uma prévia?

É só clicar aqui: https://vimeo.com/420119698/d5cc5a8f06

Um Ítalo Ferreira para todos.

Fãs do surfista… e do cara de sorriso fácil, capaz de atrair admiração de crianças, jovens e adultos.

Então… vale a pena o convite.

Serviço: ‘Parque do Italo”

estreia: 17/6 – quarta-feira

horário: 21h30 (OFF Talks no Instagram do Canal OFF uma hora antes – 20h30)

divulgação: Canal Off / Costa Blanca Films

por @thiago_blum