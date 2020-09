Miguel Pupo, Jadson André, Caio Ibelli, Peterson Crisanto, Alex Ribeiro, Deivid Silva e Chloé Calmon.

Time de ponta do surfe mundial.

Além de uma galera que faz das ondas o prazer do dia a dia.

Nomes como o músico Gabriel O Pensador, os atores Paulo Vilhena e Klebber Toledo, o ex-judoca Flavio Canto, o modelo Paulo Zulu e as free-surfers Marina Werneck e Alana Pacelli.

Elenco de peso, numa ‘balada noturna e salgada’.

É a ‘Onda do Bem’, evento especial organizado pela World Surf League, que rola na próxima sexta-feira, das 16 às 21 horas, com transmissão ao vivo pelas plataformas da WSL e pelo canal SporTV.

Por segurança e para evitar aglomeração, o local da festa só será divulgado na hora da disputa.

25 competidores serão divididos em cinco equipes temáticas, sendo três surfistas profissionais (dois homens e uma mulher) e duas personalidades.

As equipes terão nomes de locais onde as competições da WSL já foram realizadas: Rio (Rio de Janeiro/Brasil), Gold Coast (Austrália), J-Bay (Jeffreys Bay, África do Sul), Teahupoo (Tahiti) e Pipe (Pipeline, Havaí/EUA).

O ‘Onda do Bem’ faz parte da WSL Countdown, série de torneios regionais de pré-temporada nos EUA, Austrália, França e Portugal, que trazem toda ação do surfe competitivo aos fãs do esporte durante o atual período restrito de viagens internacionais.

Depois do Brasil, o Onda do Bem segue para Austrália.

Quem não quiser curtir no computador ou no sofá de casa, também tem boas opções.

Que tal acompanhar em super telões? Junto dos amigos ou da família?

Em São Paulo, o ‘Arena Estaiada Drive-in’ terá três telas de 15 metros de largura por 8 metros de altura, em uma área de 5000 m² e capacidade para até 100 carros.

“Será um evento único que traz uma nova experiência aos amantes do surfe, de forma segura neste momento de pandemia. Vamos lotar nesse evento”, diz Bob Dannenberg, um dos sócios.“Na maioria das vezes exibimos filmes, mas também já transmitidos eventos esportivos. Porém, essa é a primeira vez que firmamos parceria com a Liga Mundial de Surfe. Esperamos que seja a primeira de muitas”

No Rio, a opção é o ‘Drive-in das Artes’, local conta com um telão de 20 metros de largura por 11 metros de altura (200 m2) e espaço para 102 carros.

“Nós exibimos, além de filmes, stand up comedy e palestras. Essa é a primeira vez que transmitiremos um evento esportivo”, conta Felipe Palermo, sócio no empreendimento. “É sempre legal variar ao máximo nossa programação, por isso sempre buscamos novidades. Quanto maior a diversidade de eventos, maior o público que atingimos”.

É o surfe, meus amigos.

Crescendo e se adaptando a todas as situações e adversidades.

por @thiago_blum

informações: Mércia Suzuki / Casa do Bom Conteúdo