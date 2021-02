Ondas e hambúrgueres

Caio Ibelli participou de uma live bem descontraída no Instagram nesta terça-feira,

Em pauta, o momento do surfista de 27 anos, dentro e fora d’água,

Com a prancha no pé, o paulista vai bem.

Apesar de não contar com um patrocinador de bico (o mais importante para os profissionais), ele segue na elite da WSL e se prepara para as 4 etapas do tour que irão rolar na Austrália a partir de abril.

Longe do mar – mas não muito – Caio apostou no empreendendorismo.

Durante a pandemia, abriu duas hamburguerias.

Uma delivery no Guarujá, onde moram seus pais.

E outra, inaugurada recentemente na praia da Macumba, no Rio de Janeiro.

Lá, em meio aos surfistas profissionais, de alma e que só querem se divertir, serve além dos lanches tradicionais, tipos de comidas de outros países para todas as refeições.

No papo, Ibelli disse que gostou do novo formato do circuito da World Surf League, que vai coroar o campeão numa etapa extra prevista para Trestles, na Califórnia.

Outro assunto, foi a diversão com o esporte, usando vários tipos de pranchas e surfando nos mais diversas condições.

Quer ver e ouvir toda a entrevista?

Está disponível no perfil @surf360_

É só chegar e curtir.

O papo foi incrível, eu garanto.

por @thiago_blum