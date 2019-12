Ótimo começo!!

Vale o título mundial.

E Chloé Calmon não quer pensar em vacilo.

A carioca largou com tudo a campanha no ‘Taiwan Open World Longboard Champs’, última etapa da temporada da categoria da WSL, que rola em Jinzun Harbor, no Taiwan.

Venceu sua bateria de 3 atletas e garantiu presença antecipada para as oitavas de final.

A havaiana Honolua Blomfield – rival direta da brasileira na briga pelo caneco – também não economizou. Fez o maior somatório da 1ª fase (13,97) e também avançou direto.

O duelo foi, é e será quente até o fim.

Na chave masculina, dois brazucas já estão nas oitavas.

Rodrigo Sphaier e Phil Rajzman foram mal na primeira bateria, mas vararam a repescagem e seguem no evento.

Rodrigo Sphaier eliminou o australiano Nicholas Brewer e agora enfrenta o francês Edouard Delpero.

Phil tirou o parceiro Gabriel Nascimento e vai pegar o americano Tony Silvagni.

Wenderson Biludo ainda vai disputar a repsca, diante do americano Kevin Skvarna.

Seguimos de olho!!!!

por @thiago_blum