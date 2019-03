Ótimo começo

Foi só o primeiro dia do QS 6 mil de Newcastle, mas a nossa seleção mostrou que – como sempre – não atravessou o mundo para brincar.

Dos 29 atletas inscritos no Burton Automotive Pro, 12 competiram e 9 avançaram para a 2ª fase.

Krystian Kymerson, Marco Fernandez, Victor Bernardo, Flavio Nakagima e Yuri Gonçalves terminaram as baterias de estreia na primeira colocação.

Os melhores ranqueados do ano passado só entram na disputa no round 2, junto com os tops que disputam a divisão de elite,

Em 2018, Yago Dora foi o campeão em Newcastle.

por @thiago_blum