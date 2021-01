O circuito mundial de surfe parou de novo.

O boato que circulou durante a noite desta segunda, se confirmou.

Por causa do avanço dos casos de Covid-19, a WSL anunciou o cancelamento do ‘Sunset Open’, 2ª etapa do calendário masculino e feminino, prevista para começar no dia 19.

E por enquanto, adiou o ‘Santa Cruz Pro’, 3º evento da liga, marcado inicialmente para 2 de fevereiro na Califórnia.

Confira a nota completa da entidade:

Com a suspensão no Havaí de todas as competições de surfe até um novo aviso, o evento do Championship Tour – o ‘Sunset Open’ – agendado para 19 a 28 de janeiro de 2021 – e o ‘Big Wave Jaws Championship Pe’ahi’ foram cancelados.

A World Surf League também decidiu adiar o CT ‘Santa Cruz Pro’, que estava marcado para 2 a 12 de fevereiro de 2021.

A decisão de adiar o ‘Santa Cruz Pro’, o último evento planejado das etapas norte-americanas do tour, é baseada principalmente no aumento de casos COVID-19 na Califórnia. O adiamento também é fortemente influenciado pelo tempo que nossos atletas estiveram longe de casa e pelas complexidades das viagens globais durante esta pandemia, o que teria causado desafios logísticos significativos para os atletas e funcionários para viajar para casa e voltar à Califórnia para o evento.

É um mérito para nossos surfistas, equipe e comunidade local do Havaí que fomos capazes de concluir com sucesso os eventos de abertura do CT masculino e feminino da temporada de 2021, e gostaríamos de agradecer às comunidades de Maui e Oahu pelo seu apoio.

Esperamos continuar com segurança a temporada do CT de 2021 com a etapa da Austrália começando no ‘Rip Curl Pro Bells Beach’, em abril.

por @thiago_blum