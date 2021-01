Parque radical

Ah… o verão.

Com um calor deste, nada melhor do que se refrescar e se divertir, não?

Pois é.

Mas atleta radical que se preze, não se contenta com pouco.

Tem que usar… e abusar… se possível, ao extremo.

Foi o que fez o campeão mundial de wakeboard Pedro Caldas.

As imagens não mentem.

Das manobras em represas e lagos pelo mundo, para os brinquedos aquáticos mais insanos do Brasil.

Desafio que levou o esporte a 25 metros de altura nas atrações do Beach Park, próximo a Fortaleza.

Um misto de manobras especiais, inovação e diversão.

A ideia surgiu de um sonho antigo do atleta que, ao frequentar parques aquáticos, imaginava todas as possibilidades de manobras de acordo com a fluidez de cada brinquedo.

Neste cenário, totalmente diferente do que está habituado – Pedro Caldas se atirou nas oito atrações no final de 2020, incluindo o ‘Vaikuntudo’ – maior toboágua do mundo na categoria tornado.

Diferente do wakeboard tradicional, o goiano de apenas 20 anos precisou se adaptar com o nível da água nos brinquedos do parque, e foram necessários inúmeros testes para que a ação fosse concluída com sucesso e segurança.

“Andar de wake em toboágua foi algo que ninguém havia feito antes, então tivemos de nos adaptar e realizar uma base de testes: desde colocar o winch – que é o motor responsável por puxar o wake – em posição diferente, regular a quantidade de água em cada atração e até mesmo encontrar a velocidade do brinquedo com a do motor do equipamento. Ainda assim, alguns toboáguas não tinham o nível suficiente de água para me dar direção, então fui descendo e seguindo o flow, o que foi muito gostoso, desafiador e, como eram brinquedos grandes e altos, me senti totalmente fora da minha zona de conforto”.

As ações deram vida ao projeto ‘Wake no Beach Park: com Pedro Caldas’.

Produzido pela Red Bull, o doc está disponível no site da marca: redbull.com.br/wakenobeachpark

“De início achamos a ideia inusitada e tínhamos a preocupação com a segurança do atleta, mas depois de diversas reuniões e visitas técnicas, nos sentimos seguros para seguir em frente. O ‘Beach Park’ é um destino que conta com muitas atrações radicais, então a junção do esporte com o nosso parque foi perfeita”, revelou Clarisse Linhares, diretora de Marketing.

Pedro Caldas é campeão mundial júnior de ‘Cable Wakeboard’.

E coleciona títulos inéditos para o Brasil.

Entre eles, o 1º lugar pela Federação Internacional de ‘Water Ski e Wakeboard’, pódio no ‘WakeBrasil’, melhor manobra no ‘FISE Montpellier’, e 1º também no ‘Liquid Lockdown’, na Inglaterra.

Crianças e adultos ‘normais’, encaram dias de diversão em um paraíso aquático de olho em bons sustos e boas risadas.

Para profissionais sedentos por novidades e adrenalina, as atrações viram arena.

Obstáculos cada vez mais possíveis de serem ultrapassados.

Coisa de atleta de alta performance.

por @thiago_blum