partiuEspanha

Esquerdas longas e tubulares.

Condições de evento 5 estrelas em na ‘playa’ de Las Americas, em tenerife.

Foi assim que a divisão de acesso da WSL desembarcou pela primeira vez na Europa em 2020.

Pena que faltou público para acompanhar o primeiro dia do ‘Cabreiroá Pro’, nas Ilhas Canárias, Espanha.

As ondas e o vento encaixaram tanto, que a organização colocou 24 baterias no mar nesta segunda-feira.

E já estão definidas as disputas do round 3 do masculino.

A etapa é uma verdadeira Torre de Babel, um festival de línguas.

Dominado pelos atletas do Velho Continente.

E sem nenhum representante brazuca na chave dos homens.

Por aqui, surfistas da casa… de todas as parte da costa espanhola.

Portugueses, franceses, alemães, britânicos, sul-africanos e até um salvadorenho, um argentino e um venezuelano.

Surfistas presentados com o ótimo swell.

A competição feminina está prevista para começar nesta terça.

E na chave, outras nações: Estados Unidos, Israel, Bélgica, Holanda, Itália, Peru, Guadalupe, Áustria… e Brasil.

Karol Ribeiro vai segurar a bandeira verde e amarela.

Torcida de olho nela!

por @thiago_blum