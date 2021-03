Perna Australiana do WQS √√√√

Foram 4 etapas.

Boomerang, Birubi, Maroubra e finalmente Avoca, receberam alguns dos melhores surfistas australianos.

Valendo pontos para a divisão de acesso da World Surf League.

Com 95% de atletas locais.

Um giro pelas praias de New South Wales, estado do país que se preparou com todas as medidas sanitárias para receber os torneios.

As 3 primeiras com status de apenas 1000 pontos.

A ultima, que terminou neste domingo, com premiação triplicada – 3000 pontos para os campeões masculino e feminino.

Entre os homens, vários nomes da elite da WSL, como Julian Wilson, Ethan Ewing e Ryan Callinan, participaram do ‘Vissla Central Coast Pro’.

Mas nenhum deles chegou nas fases finais.

Na decisão, Matt Banting levou a melhor, derrotando Jacob Willcox.

O evento contou com a presença de brasileiros.

Tomas Alvarez foi eliminado logo na estreia.

Wesley Renato Ayres avançou duas baterias e parou no round of 64.

E a melhor campanha foi de Nathan Kawani.

O paulista derrotou adversários de peso e só parou no round of 16, uma fase antes das quartas de final.

No feminino, mais uma grande atuação verde e amarela.

Anne dos Santos, que já havia chegado nas quartas de final em Maroubra, repetiu o resultado em Avoca Beach.

Foi derrotada pela fortíssima Sally Fitzgibbons e saiu de Avoca com mais um 5º lugar.

O título do ‘Sisstrevolution Central Coast Pro’ ficou com Molly Picklum.

Na decisão, vitória apertadíssima diante da compatriota Macy Callaghan.

Foi a 2ª vitória de Molly na perna australiana – ela já havia faturado a competição em Boomerang Beach.

O tour segue na Austrália.

Mas a partir de 1º de abril, as ondas vão valer pelo Championship Tour, a principal divisão mundial.

Newcastle, Narrabeen, Margaret River e Rootnest recebem campeonatos.

Que tudo corra bem, com todos competidores saudáveis e em segurança.

por @thiago_blum / @pedroblum2021