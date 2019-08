Pertinho da taça

O Brasil está a poucas horas de comemorar mais um título com as pranchas nos pés.

Lucas Fink está nos Estados Unidos e pode voltar de lá com o caneco mundial do Skimboard.

Tratado por muita gente como diversão e conhecido em grande parte do país como sonrisal, o esporte – ao contrário das modalidades tradicionais do surfe – não é praticado nas ondas que se formam lá no outside, mas logo ali… praticamente na areia.

Depois de bater na trave ano passado, Lucas – único brasileiro do tour – domina o circuito internacional de 2019 com larga vantagem.

Das 4 etapas disputadas, o carioca de 21 anos venceu 3 – Outer Banks (Carolina do Norte), Dewey Beach (Delaware) e Laguna Beach (Califórnia) – e foi vice na outra, em Santa Cruz (Califórnia).

A 5ª parada do calendário acontece de hoje a domingo em Vilano Beach, na Flórida.

Só o americano Blair Conklin – atual tri mundial da categoria – pode barrar o sonho da conquista inédita.

Lucas Fink já coleciona uma série de troféus.

Foi campeão em diversas edições de Campeonatos Brasileiro.

Bicampeão Mundial Amador.

E duas vezes ganhador do Torneio Internacional Kalemba, em Angola.

Do Rio de Janeiro para o mundo.

Modo torcida ativado.

Que venha o troféu, gaoto!!!

por @thiago_blum

colaboração: Be Picorelli / Agência NaVaranda