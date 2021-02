Phil e o Havaí

Não existe surfe sem… o Havaí.

Não existe campeão mundial que não tenha conexão com… o Havaí.

E raramente uma história bem contada e de qualidade, começa e termina sem ao menos uma passadinha pelas ondas… do Havaí.

Junte um pouquinho de cada frase e pronto.

Mais uma produção chegando.

Nesta sexta, o Canal OFF estreia o documentário “Phil Rajzman: Havaí Minha Segunda Casa”.

O nome por si só, já é um convite.

Afinal, como dispensar o desfile do bicampeão mundial dos pranchões nos picos clássicos das ilhas mágicas de Maui e Oahu?

Poderemos ver, por exemplo, o craque vencendo o ‘Backdoor Soothout’ de 2018, em Pipeline.

Rajzman é convidado todos os anos do tradicional evento, único estrangeiro da disputa.

A produção também explica a relação do atleta com as ilhas havaianas.

Foi lá que Phil iniciou nas competições do circuito mundial, em 1997, com apenas 15 anos.

Colecionador de títulos e de viagens ao redor do mundo, o cara sabe onde e como fazer a coisa certa para curtir seus dias de diversão, conhecimento e competição.

“Único lugar que me sinto à vontade e em casa fora do Brasil é no Havaí”.

Os 2 episódios do ‘doc’ serão exibidos na sequencia, sem tempo para recuperar o fôlego.

Vale a pena conferir.

Então, marca aí:

“Phil Rajzman: Havaí Minha Segunda Casa” vai ao ar nesta sexta – 12/02 – a partir das 20 horas, no Canal OFF.

Imperdível.

E tomara que a próxima aventura do mestre Phil seja na Indonésia.

Entendedores, entenderão.

por @thiago_blum