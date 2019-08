Pranchões em ação

A 2ª etapa do Mundial de Longboard da WSL começou nesta quarta-feira na Playa de Pantin, em La Coruña, na Espanha.

Só os homens foram para a água e 4 brasileiros seguem na competição.

Carlos Bahia, Gabriel Nascimento, Jefson Silva e Wenderson Biludo avançaram para o round 3.

A maior baixa do dia foi o bicampeão Phil Rajzman, eliminado na bateria de estreia.

Alexandre de Almeida e Eduardo Bagé caíram na segunda fase.

A competição feminina está prevista para começar amanhã, com duas brasileiras na chave.

Chloé Calmon – líder do ranking e medalha de ouro no Pan de Lima – entra direto no round 2.

Monique Pontes está na 5ª bateria da primeira fase.

por @thiago_blum