Pranchões em ação

Começou o circuito mundial de longboard.

Serão 8 etapas até o fim do ano para os homens e 7 para as mulheres.

10 competidores representam o país no evento de abertura, em Noosa, Queensland.

Nesta quinta-feira foram realizadas baterias da primeira fase do feminino, além dos rounds 1 e 2 completos, e parte do 3º do masculino.

E os brasileiros que caíram no mar não foram bem.

Gabriel Nascimento, Carlos Bahia, Eduardo Bagé e Jefson Silva foram eliminados logo de cara.

Wenderson Biludo e Rodrigo Sphaier começam a campanha na terceira fase.

O bicampeão mundial Phil Rajzman só estreia no round 4.

Nossas meninas acompanharam o time verde e amarelo e entram na água nesta sexta-feira.

A vice-campeã mundial Chloé Clamon terá a companhia de Atalanta Batista e Monique Pontes.

O #tuboseaereos está de olho e corpo presente nas areias australianas, para acompanhar de perto o desempenhos dos nossos atletas.

Fique ligado!

por @thiago_blum

fotos e colaboração de Isabela Rangel (@isarangel) e Daniele Santos (@danicsantos)