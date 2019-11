Primeiro as damas

O Pipe Masters é o evento mais tradicional e esperado do calendário da WSL.

Mas antes do mundo conhecer o campeão de 2019 entre os homens, as meninas caem na água pela etapa decisiva da temporada.

Ao contrário do masculino que temos três atletas na briga, no feminino nada de Brasil entre as candidatas.

Os olhos no ‘Lululemon Maui Pro’, que rola em Honolua Bay, estão em uma veterana havaiana e duas novatas americanas.

Líder da classificação geral após 9 etapas, Carissa Moore busca o 4º título.

Lakey Peterson e Caroline Marks tentam a conquista inédita.

Além do título da World Surf League, o evento também vai definir as representantes dos Estados Unidos na Olimpíada de Tóquio no ano que vem.

Ou seja: uma delas será campeã e vai pro Japão.

A vice estará na estreia do surfe nos jogos olímpicos.

Para a 3ª colocada… não sobra nada.

