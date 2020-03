Próxima parada: Newcastle

Acaba um, começa outro… ou melhor, outros.

No circuito mundial da divisão de acesso não há espaço para longos respiros.

Neste domingo, saíram campeões na Austrália e Califórnia.

Um dia depois, mais dois eventos – com premiações bem diferentes, é verdade – dão a largada.

Na Polinésia Francesa rola o ‘Air Tahiti Rangiroa Pro’ – 12ª parada do calendário masculino, valendo 1000 pontos para o campeão.

Só que as maiores atenções estarão mais uma vez no litoral de New South Wales.

Com as disputas do 5000 de Newcastle, 3ª etapa da ‘perna australiana’ da WSL.

O evento deles é o ‘Surfest Pro’.

O delas – 8ª parada do calendário – leva o nome de ‘Doyle Partners Women’s Pro’.

Vai ser um verdadeiro festival de caras conhecidas do cenário mundial.

Com a presença de uma verdadeira legião verde e amarela.

27 representantes: 25 homens e duas mulheres.

Terceiro colocado na etapa de Avoca Beach que terminou neste domingo, Rafael Teixeira será o primeiro a cair no mar, logo na 1ª bateria do campeonato.

Além dele, 12 brazucas fazem parte da lista do ‘round of 144’.

Destaque para Wiggolly Dantas, atual líder da temporada.

Quer todos os nomes?

Marcos Correa, Thiago Camarão, Flavio Nakagima, Victor Bernardo, Mateus Herdy, Matheus Navarro, Wesley Santos, Thomas Hermes, Lucas Silveira, Marco Fernandez e João Chianca.

Os melhores ranqueados estreiam só na 2ª fase.

E tem até campeão mundial inscrito.

Adriano de Souza, que está treinando faz tempo do outro lado do mundo para a temporada, lidera o ataque brasileiro e vai correr o primeiro torneio de 2020.

Mais 2 atletas que vão disputar o WCT neste ano estão na chave: Alex Ribeiro e Jadson André.

Justamente os finalistas deste evento no ano passado.

Alex foi o campeão, resultado fundamental na campanha do paulista rumo à elite.

Completam a equipe no ‘round of 96’: Luel Felipe, Alejo Muniz, Willian Cardoso, Samuel Pupo, Weslley Dantas (campeão do 5000 de Fernando de Noronha no mês passado), Michael Rodrigues, Krystian Kymerson, Ian Gouveia e Jesse Mendes.

O ‘Australian Team’ também vai estar forte, é claro.

Olhos atentos em Matt Banting, campeão do ‘Vissla Central Coast Pro’ neste fim de semana.

E tem muito mais.

Ryan Callinan, Soli Bailey, Ethan Ewing, Stuart Kennedy e até Julian Wilson.

Na chave feminina, Anne dos Santos entra no mar na 1ª fase.

Silvana Lima só estreia na 3ª.

Em 2019, a local Sally Fitzgibbons conquistou o troféu e fez a festa da torcida australiana.

Ao mesmo tempo… no Tahiti

Com menos famosos, pontos e dinheiro envolvidos, Rangiroa, Tuamotus – na Polinésia Francesa – recebe mais uma vez uma etapa 1000 do WQS.

O ‘Air Tahiti Rangiroa Pro’ pode até ser um campeonato com status baixo.

Mas estar no paraíso taitiano e dividir o mar com poucos adversários, é um privilégio que precisa ser curtido minuto a minuto.

Por isso, a competição tem força, credibilidade e glamour necessários para chamar a atenção dos competidores.

Em 2019, o havaiano Gavin Gillette ficou com a taça, ao bater o francês Marco Mignot na decisão.

por @thiago_blum