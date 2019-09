QS 10 mil da Espanha – quarta-feira

Mais um dia de muita ação no Galícia Classic Surf Pro, QS 10 mil que rola na Playa Pantin.

No masculino, apenas 6 baterias do round 2 foram para a água.

E mais 5 brasileiros avançaram: Yago Dora, Lucas Silveira, Miguel Pupo, Marcos Correa e Wiggolly Dantas.

Com os 8 classificados do dia anterior – Peterson Crisanto, Jadson André, Marco Fernandez, Jesse Mendes, Ian Gouveia, Deivid Silva, Alex Ribeiro e Mateus Herdy – o time verde e amarelo chegou a 13 representantes garantidos na 3ª fase.

Krystian Kymerson, Matheus Navarro e Samuel Pupo ainda vão competir na fase 2.

Ao contrário do masculino, que tem muita onda para rolar na Espanha, o evento feminino foi definido hoje.

Eliminada nas quartas de final, Silvana Lima foi a melhor brasileira.

A cearense foi derrotada por Amuro Tsuzuki, campeã da etapa.

Com o resultado, a japonesa pulou para a 8ª posição no ranking de acesso e está dentro da zona de classificação para o WCT feminino no ano que vem.

Vice em Pantin, a australiana Bronte Macaulay lidera, com Tatiana Weston-Webb em 4º.

Silvana Lima ganhou 70 colocações, mas ainda está apenas em 31º.

por @thiago_blum