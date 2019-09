QS 10 mil da Espanha – quinta-feira

O tempo fechou e o mar subiu.

Com ondas bem mais complicadas do que os dias anteriores, muita coisa rolou no 5º dia do Galícia Classic Surf Pro, etapa 10 mil do WQS que rola na região de La Coruña.

A organização acelerou as disputas e rolaram baterias dos rounds 2, 3 e 4.

Jadson André, Jesse Mendes e Deivid Silva vararam todas as fase e já se garantiram entre os 16 finalistas do evento.

Além deles, mais 4 atletas do time verde e amarelo ainda podem se classificar para as oitavas de final.

Alex Ribeiro e Marcos Correa estão juntos na bateria de 3 atletas desta sexta.

Assim como os irmãos Miguel e Samuel, que fazem dobradinha da ‘Ohana Pupo’ na fase 4.

Os dois primeiros seguem na competição.

Nove brasileiros foram eliminados hoje.

Matheus Navarro e Krystian Kymerson caíram ainda na 2ª fase.

Peterson Crisanto, Marco Fernandez, Ian Gouveia, Mateus Herdy, Yago Dora, Wiggolly Dantas e Lucas Silveira se despediram no round 3.

A etapa 5 estrelas da Galícia termina no sábado.

por @thiago_blum