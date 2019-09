QS 10 mil da Espanha – sexta-feira

Definidos os 8 finalistas do Galícia Classic Surf Pro, etapa 10 mil do WQS que rola até esse sábado na Espanha.

E o Brasil segue na briga por mais um título na temporada.

7 representantes do time verde e amarelo entraram no mar de Pantin nesta sexta-feira.

Jadson André e Miguel Pupo garantiram presença nas quartas de final.

Com o resultado, o potiguar – que começou o evento em 2º no geral – deverá voltar à liderança do ranking de acesso.

O próximo adversário dele será o australiano Matt Banting.

Miguel está na 23ª posição na classificação e poderá se colocar entre os 10 melhores.

Depois de se classificar para as oitavas ao lado do irmão Samuel, o atleta mais experiente da família venceu o francês Charly Martin de virada nas oitavas.

Amanhã ele pega o outro francês, Nomme Mignot.

Jesse Mendes, Deivid Silva Alex Ribeiro e Samuel Pupo pararam nas oitavas e terminaram com a 9ª colocação.

Com os pontos conquistados, Alex e Deivid devem se manter na lista dos top 10 que ascendem para a elite no ano que vem.

Jesse Mendes ocupa por enquanto a 27ª clocação.

Samuel está bem mais abaixo, apenas na posição de número 108.