QS 3 mil de Portugal

Termina neste sábado na Praia da Física – em Santa Cruz – mais uma etapa da divisão de acesso.

O Brasil chegou forte no penúltimo dia de competições, mas apenas Luel Felipe garantiu presença nas quartas de final.

O adversário da próxima fase será o local Vasco Ribeiro.

Terceiro no ranking do QS, Alex Ribeiro teve uma onda anulada no round 5, com a justificativa de estar fora da área de competição.

Os detalhes do dia final em Portugal, amanhã aqui no #tuboseaereos

por @thiago_blum