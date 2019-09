QS 6 mil de Portugal – dia 2

Ainda com ondas pequenas, aos poucos começam a esquentar as disputas do ‘Azores Airlines Pro’, etapa 6 mil do QS que rola até domingo na ilha dos Açores, em Portugal.

Nesta quarta, a organização encerrou o round de abertura, além de colocar na água as 4 primeiras baterias da 3ª fase.

Alex Ribeiro, atual vice-líder do ranking da divisão de acesso, estreou com vitória tranquila e já garantiu presença no round 3.

Victor Bernardo repetiu a boa performance da terça-feira e também avançou.

20 atletas do time verde e amarelo ainda vão competir na 2ª fase.

Entre eles, os ex-representantes do WCT Miguel Pupo Ian Gouveia, Alejo Muniz, Wiggolly Dantas e Tomas Hermes.

Depois da etapa da praia de Santa Bárbara, o WQS continua em Portugal, para o evento 10 mil em Ericeira.

por @thiago_blum