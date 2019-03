QS de Newcastle – round 2

Tops na água.

Competição quente.

Pouca margem de erros.

E nossa seleção não teve moleza na 2ª fase do Burton Automotive Pro, etapa 6 mil da divisão do acesso que rola até domingo na Austrália.

Dos 16 atletas que competiram, metade garantiu presença no round 3, os outros oito se despediram das ondas de Merewether.

Thiago Camarão, Wesley Santos e Marco Fernandez venceram suas baterias.

Jadson André, Miguel Pupo, Caio Ibelli, Deivid Silva e Krystian Kymerson passaram na segunda posição.

Tomas Hermes, Mateus Herdy, Jesse Mendes, Wesley Leite, Alex Ribeiro e Weslley Dantas ainda vão disputar o round 2.

Julian Wilson, vice-campeão mundial do ano passado, competiu pela primeira vez na temporada e se classificou sem sustos.

Número 9 do ranking em 2018, Wade Carmichael também avançou.

As baixas do dia no time australiano foram Connor O’Leary e Matt Wilkinson, ex-tops do CT que tentam o retorno à elite via QS.

por @thiago_blum