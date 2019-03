QS de Sydney – dia 2

Foi uma terça-feira incomum para o surfe verde e amarelo.

Um dia com mais derrotas que vitórias.

Dos 6 atletas que competiram no 2º dia do Vissla Surf Pro, apenas Yuri Gonçalves avançou para a próxima fase do QS 6 mil, que acontece até o fim de semana em Manly Beach.

Com a classificação do catarinense, nossa seleção terá 18 representantes no round 2.

Jadson André, líder do ranking da divisão de acesso, e Alex Ribeiro, campeão em Newcastle no último domingo, estão entre eles.

Ian Gouveia, Michael Rodrigues, Deivid Silva, Caio Ibelli e Jesse Mendes também caem na água no terceiro dia de disputas.

Nossas meninas também não foram bem até aqui.

Tainá Hinckel parou na segunda fase.

Karol Ribeiro, Monik Santos e Anne Dos Santos já haviam sido eliminadas na bateria de estreia.

Tatiana Weston-Webb entra direto no round 3 e só compete nesta quarta-feira.

por @thiago_blum