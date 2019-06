Quem vai parar o havaiano?

A temporada começou como se esperava.

Afinal, poucos apostam em um campeão mundial de 2019, fora de digamos, 5 nomes.

Nas duas primeiras etapas, Gabriel Medina, Filipe Toledo, Jordy Smith e principalmente Ítalo Ferreira, mostraram as garras.

Na parada #3 em Keramas, todos escorregaram, inclusive o líder.

Ok… descarte de resultado número 1, ativado.

Aí veio Margaret River.

Pico onde se sabe, John John Florence é quase imbatível.

Ou seja, quer brigar pela lycra amarela? Vai precisar derrubar o cara.

Só que Gabriel Medina e Filipinho foram eliminados ainda na 3ª fase, quando a competição foi para os tubos pesados de ‘The Box’.

Ítalo foi atropelando…. até encontrar o havaiano nas quartas de final.

Uma derrota que pode ser crucial na corrida pelo título, já que os confrontos diretos são emblemáticos, na pontuação e no psicológico.

Caio Ibelli foi o melhor brasileiro nas direitas de Margaret.

Derrubou gigantes e coube a ele tentar deixar o ranking mais equilibrado.

Fez uma bateria duríssima contra John John e faltou pouco.

Na decisão, o camisa 12 bateu o americano Kolohe Andino, novo 2º colocado na classificação geral, mais de 5600 pontos atrás do dono da temporada.

Próxima parada: Saquarema, Rio de Janeiro.

Evento que para os brasileiros, tem que ser a virada de página na corrida pelo caneco.

Na despedida da Austrália, a performance do time brasileiro foi idêntica à campanha do campeonato anterior em Bali.

Os 11 atletas chegaram no round de 32.

Só 2 avançaram até as quartas e apenas um disputou a semifinal.

Vamos ao desempenho dos brasileiros, começando com o bicampeão mundial:

Gabriel Medina – 17º lugar: Botou pra baixo nas bombas de ‘The Box’, mas perdeu para Caio Ibelli em um duelo parelho. O resultado fez o camisa 10 despencar para o 12º lugar no geral

Yago Dora – 17º lugar: Depois de vencer a bateria de estreia com um mega aéreo, não se encontrou nos tubos. Eliminado pela terceira vez seguida na 3ª fase, ocupa a 22ª colocação no ranking.

Willian Cardoso – 17º lugar: Roteiro parecido com o do Yago. Fez o que pode, mas caiu diante de Kelly Slater. Está em 18º na temporada.

Jesse Mendes – 17º lugar: Foi atirado nos tubos. Conseguiu uma nota boa, mas faltou uma segunda para vencer o americano Conner Coffin. Subiu uma posição e vem ao Brasil como 25º do ranking.

Filipe Toledo – 17º lugar: Favorito se a etapa fosse toda disputada no ‘Main Break’, o #77 parou nas bombas de ‘The Box’. Perdeu para o convidado Jack Robinson, único local do pico, que somou mais de 18 pontos na bateria.

Michael Rodrigues – 17º lugar: Chegou em Margaret River embalado após o 3º lugar na Indonésia. Mas foi outro que sentiu a falta de treinos no local de competição quando o evento foi para ‘The Box’. Caiu 3 posições e ocupa a 17ª posição no geral.

Jadson André – 17º lugar: Arrojado como sempre. Se jogou literalmente na bancada para conseguir o melhor resultado da temporada, mas parou diante de Julian Wilson. Está em 33ª posição.

Deivid Silva – 17ª posição: Foi o único do time eliminado na 3ª fase que perdeu no pico principal da etapa. Caiu diante do australiano Ryan Callinan e caiu 3 posições na corrida da WSL.

Peterson Crisanto – 9º lugar: Um estreante que evolui a cada campeonato. Venceu a bateria de estreia, eliminou o francês Joan Duru na sequencia nos segundos finais e arriscou tudo contra Julian Wilson. Segunda vez que avança até as oitavas, resultado que o deixa em 18º no ranking.

Ítalo Ferreira – 5º lugar: Atitude e qualidade de quem quer de fato brigar pelo título mundial. Foi o guerreiro de sempre, independente do local da disputa. Desafiou os tubos com categoria e atacou as ondas até em cima da bancada rasa. Só parou no campeão da etapa e se manteve em 3º na lista dos melhores do ano.

Caio Ibelli – 3º lugar: Todos os adjetivos seriam poucos para avaliar a performance dele no oeste australiano. Mais fácil ir direto aos fatos. Eliminou na sequencia Gabriel Medina, Kelly Slater e Jordy Smith. E só ficou 0,5 ponto atrás de John John Florence na semifinal. Tudo isso, justamente no local onde havia se machucado no ano passado. Uma lesão que o deixou fora do resto da temporada 2018. Caio subiu 11 posições na tabela, está em 20º, dentro da zona de reclassificação.

O tour chega por aqui a partir de 20 de junho.

E a torcida fica ainda maior.

por @thiago_blum