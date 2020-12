Recharging…

Deu no perfil @surf360_.

Ítalo Ferreira, campeão mundial de 2019, deu detalhes sobre a lesão sofrida durante as quartas de final do ‘Billabong Pipeline Masters’.

A queda numa direita fez o potiguar sofrer uma lesão nas costas, mas não o evitou de eliminar o francês Jeremy Flores e avançar para a semi.

Apesar das fortes dores, ele foi pro mar contra Gabriel Medina e conquistou o 3º lugar com a raça de sempre.

As palavras do cara que vestiu a lycra amarela de melhor do mundo em Pipeline, estão aqui:

https://www.instagram.com/p/CJE1R_3jfna/

Vice-campeão da etapa de abertura da World Surf League, Gabriel Medina também foi destaque desta segunda na página @surf360_ do Instagram.

O paulista ficou feliz com a campanha no campeonato mais famoso e desejado do calendário.

E que está pronto para brigar pelo tricampeonato mundial da WSL.

Confira aqui: https://www.instagram.com/p/CJDkO0fDKuP/

Por causa da pandemia, os melhores do mundo seguem no Havaí, onde vão passar as festas de fim de ano.

A 2ª etapa do calendário está programada para outra mítica onda de Oahu, Sunset Beach.

De 19 a 28/1 rolam as baterias do ‘Sunset Open’, para homens e mulheres.

Mais um evento imperdível da nova temporada da elite.

Seguimos de olho!!!!

por @thiago_blum