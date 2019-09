Reta final nos Açores

O mar subiu.

As condições ficaram bem mais difíceis.

E as baterias deste sábado do ‘Azores Airlines Pro’ – que rola na Ilha dos Açores – foram quentes.

Sobraram apenas 16 atletas na competição.

E 3 brasileiros estão nas oitavas de final.

Entre eles, os irmãos Samuel e Miguel Pupo.

Além de Luel Flipe, que mais uma vez teve uma das melhores performances da etapa.

Luel – 35º no ranking do WQS – fez o maior somatório do dia no round 4 – 17,04 – e vai enfrentar o sul-africano Michael February na fase seguinte.

Campeão do evento 10 mil da Galícia há duas semanas e atual número 3 na corrida pelo acesso, Miguel soltou as manobras nas irregulares esquerdas de Santa Barbara.

Nas oitavas, ele pega o local Vasco Ribeiro.

Se os 2 vencerem, fazem confronto verde e amarelo nas quartas.

Samuel Pupo está na parte alta da chave e vai enfrentar o francês Gatien Delahaye.

Victor Bernardo e Wiggolly Dantas foram as baixas do sábado no round 4.

A etapa 6 mil do QS em Portugal termina neste domingo.

