Rolê nada aleatório!!!!

Mais de 4 mil quilômetros entre o sul e o nordeste.

Em busca de boas histórias.

É o mote de ‘Maré das Marias’, nova série do Canal Off.

A bordo da kombi ‘Jussara’, as surfistas Bárbara Muller e Chantalla Furlanetto viajaram do Rio Grande do Sul a Pernambuco, conhecendo mulheres que contribuem para fortalecer o cenário do esporte.

Na rota, Santa Catarina, São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Bahia e Alagoas.

”Somos amigas de infância e sempre dividimos o amor pelo surfe. Durante as gravações tivemos a oportunidade de encontrar amizades antigas e fazer novas. Demos muitas risadas e pegamos altas ondas. Aprendemos muito”, comenta Bárbara.

Para Chantalla, o programa simboliza união, empoderamento e representatividade.

“Nossa missão foi dar voz para todas essas mulheres que movimentam o cenário. Mesmo com tantas dificuldades, acho que a mensagem que podemos deixar é que o surfe feminino existe no Brasil e está mais forte do que nunca. As meninas só precisam de oportunidades para serem vistas”.

‘Maré das Marias’ estreia na quarta-feira, dia 12.

É ligar… cair na estrada… e curtir o imenso potencial das garotas e do litoral brasileiro.

por @thiago_blum