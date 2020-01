Sabe quem não tem medo de tubarão?

O australiano Mick Fanning tem uma relação digamos… particular com eles.

Respeito, medo e ondas divididas… como dizem por aí: “tudo junto e misturado”.

A imagem durante a etapa de 2015 em Jeffreys Bay, África do Sul, é inesquecível.

A luta para se livrar do ataque na bateria decisiva diante do amigo Julian Wilson, foi mostrada ao vivo.

A reação foi rápida e precisa… típica de quem reage pela sobrevivência.

Mas quem assistia na praia ou na TV, precisou respirar fundo até ter a certeza que ele sairia da água ileso, sem um arranhãozinho sequer.

Reveja o momento aqui: https://www.youtube.com/watch?v=8i-OfEAWpA0

Pois é.

Depois de passar por essa experiência ao mesmo tempo verdadeira e ‘surreal’, seria absolutamente compreensível que MF nunca mais quisesse ver um tubarão.

Mas ao invés de evitá-los, o tricampeão mundial se uniu ao diretor Taylor Steele e à National Geographic para um novo documentário.

Filmado em vários países – locais como Gold Coast, Miami e Bahamas – ‘Save This Shark’ seguirá Fanning, enquanto ele passa tempo com quatro dos principais especialistas em tubarões do mundo.

O objetivo é entender melhor o papel que os animais desempenham nos ambientes marinhos.

Para o ídolo de várias gerações, trata-se de “uma jornada pessoal para eu me reconectar com os tubarões de uma maneira mais amigável”.

Ele completa dizendo que “os tubarões são animais mágicos e místicos e não sabemos o suficiente sobre o que eles fazem pelo meio ambiente”.

A produção deverá estar disponível no final do ano.

Com 22 vitorias da principal divisão da WSL, Mick Fanning venceu os mundiais de 2007, 2009 e 2013.

E deixou o circuito em 2018.

por @thiago_blum