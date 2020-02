Saiu a lista!!!

Festa pronta no paraíso.

E atletas escalados para a etapa mais importante do calendário do WQS em território nacional.

Vai começar o ‘Oi Hang Loose Pro Contest’, etapa 5000 da divisão de acesso.

O palco? Cacimba do Padre, Fernando de Noronha.

Altas ondas… e certeza de muitos tubos.

Tops da elite em ação.

Alguns em busca do bicampeonato no arquipélago.

Outros… de olho na conquista inédita.

No total, 68 brasileiros inscritos.

22 estreiam no round de 112.

O resto começa a campanha na 2ª fase.

Entre eles Jadson André, que defende o título conquistado ano passado.

“Estou muito feliz em voltar a Noronha mais uma vez para competir. Especialmente esse ano, que será diferente pra mim, pois chegarei lá para defender o título. Sei que todos estarão comentando, falando disso, etc.., então, sem dúvidas, a pressão é um pouco maior. Mas, isso é normal e já aconteceu comigo em outros eventos. Eu amo Noronha e me sinto em casa. Todos os locais me tratam como seu eu fosse uma cria deles e isso sempre me deixa empolgado em voltar”.

Vice em 2019, Yago Dora também está entre os favoritos.

Assim como Filipe Toledo e Miguel Pupo, que disputam a primeira competição em 2020, já como preparação para o WCT.

Atravessar o Atlântico é o desafio

Pedro Scooby está em Portugal para competir na etapa do Mundial de Ondas Gigantes da WSL, em Nazaré – prevista para também acontecer nesta terça-feira.

Como o evento todo será realizado em um dia só, o big-rider carioca já comunicou aos organizadores que sairá correndo da Europa para tentar chegar em Fernando de Noronha a tempo de competir.

Para isso, torce para que o evento no Brasil não comece no primeiro dia.

Será que dá tempo?

Só mais uma amostra do tamanho e da importância do evento na ilha mais surfe do Brasil.

por @thiago_blum