Semifinais definidas

Muita ação em Boomerang Beach.

E foram definidas as semifinais dos eventos masculino e feminino do ‘Mothernest Great Lakes Pro’, que termina neste domingo em New South Wales.

Como já era esperado, na chave masculina domínio total dos surfistas da casa.

E os 4 atletas que se seguem de olho no título da 9ª parada do calendário da divisão de acesso da WSL – são australianos.

Principal favorito, Billy Stairmand vai enfrentar Elliot Paerata-Reid.

No outro duelo, encontro dos caras que marcaram os maiores somatórios nas quartas de final.

Harley Ross fez 18,10 e Kai Warner 16,10.

Entre as mulheres a disputa da 5ª etapa da temporada do WQS está mais diversificada, com vantagem para as havaianas.

Freya Prumm é a única ‘aussie’ entre as finalistas. Ela vai pegar Luana Silva (HAW).

Na outra semi, Leila Riccobuano (HAW) enfrenta a sul-africana Sarah Baum.

Os campeões do evento faturam 1000 pontos no ranking.

por @thiago_blum