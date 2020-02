sextou na Cacimba

Dia perfeito.

Sol forte e tubos rolando à vontade.

Show de surfe… e algumas surpresinhas também.

Foi assim o antepenúltimo dia do ‘Oi Hang Loose Pro Contest’.

A sexta-feira começou com o complemento da 3ª fase – o round de 48.

Nela, nomes de peso foram surpreendidos.

Um dos favoritos ao título, Yago Dora – vice no ano passado – não encontrou tubos e aéreos costumeiros, terminou sua bateria em quarto lugar e se despediu da Cacimba do Padre.

Willian Cardoso e Luel Felipe ficaram pelo caminho.

Como estava previsto, as ondas com qualidade chegaram na bancada, a organização de prova acelerou e foram definidos 6 dos 8 confrontos das oitavas de final.

Round of 24

Com baterias de 3 atletas – com os 2 primeiros seguindo em frente – a fase com 8 baterias começou com show de Filipe Toledo.

Com um tubaço longo e profundo, o número 4 do mundo anotou um 9,07 e alcançou o maior somatório do dia, total de 16,57.

A melhor nota da competição até agora veio na disputa seguinte.

O paulista Edgard Groggia – de apenas 22 anos – venceu sua bateria após conseguir um 9,57.

E o pré-Carnaval em verde e amarelo tomou mesmo conta na parte da tarde.

Dos 12 classificados garantidos para os duelos de sábado, 10 são brazucas.

Assim como Filipinho, Jadson André – que defende o título de 2019 – também segue no evento.

Jesse Mendes, Wiggolly Dantas e Alejo Muniz são outros favoritos de olho no troféu.

Confira como ficaram os confronto das 8as:

heat 1: Filipe Toledo x Joan Duru (FRA)

heat 2: Weslley Dantas x Edgard Groggia

heat 3: Ian Gentil (HAW) x Jesse Mendes

heat 4: Renan Peres Pulga x Wiggolly Dantas

heat 5: Samuel Pupo x Alejo Muniz

heat 6: Léo Casal x Jadson André

Os últimos 4 classificados serão conhecidos após as duas baterias finais da 4ª fase.

São elas:

Noe Mar McGonagle (CRC) x Thiago Camarão x Maxime Huscenot

Ramzi Boukhiam (MAR) x Ian Gouveia x Mason Ho (HAW)

O ‘Oi Hang Loose Pro Contest’ termina no domingo e dá 5000 pontos para o campeão.

por @thiago_blum