Show das lendas

Ítalo Ferreira não seria campeão mundial, se Jojó de Olivença não tivesse desbravado e conquistado o Brasil no final da década de 80.

Gabriel Medina não seria o surfista mais midiático do planeta hoje em dia, se caras como Fabio Gouveia, Teco Padaratz, Victor Ribas e Renan Rocha não girassem o mundo como guerreiros arrebentando as portas do circuito mundial 3 décadas atrás.

Por isso, para a galera do passado, minha gratidão e admiração.

E quando eles caem na água, não importa a idade.

É show de surfe, respeito e claro, muita vontade de vencer.

Foi assim durante o final de semana, na quinta edição do circuito ‘The Legends’, que rolou na praia dos Molhes, em Torres (RS).

Ídolo de várias gerações, Fabinho Gouveia desfilou seu agradecimento ao final de semana especial ao lado dos amigos e adversários.

“Final de semana maravilhoso em Torres (RS), para participar do The Legends. Parabéns aos organizadores , apoiadores e patrocinadores pelo empenho para fazer esta brilhante prova para o surfe master. Bom demais em colocar de novo a lycra de competição e chegar com o vice campeonato. Parabéns ao Jojó de Olivença, campeão da ‘Gran Kahuna’, e aos demais campeões das outras categorias, Rodrigo Dornelles e Jihad Khodr”.

por @thiago_blum