Silvana Lima & Tati em Tóquio

O domingo foi de festa para o Brasil em Honolua Bay, na ilha de Maui.

Apesar da derrota ainda nas oitavas de final da última etapa do mundial da WSL, Silvana Lima confirmou o que todos esperavam.

Ficou com a oitava e última vaga direta para a Olimpíada de Tóquio.

A veterana cearense disputava com a neozelandesa Paige Hareb e o nono lugar no Havaí foi o suficiente.

Silvana vai formar a dupla verde e amarela com Tatiana Weston-Webb, 7ª do ranking, que já tinha confirmado a vaga antecipadamente.

As outras 6 classificadas são: Carissa Moore e Caroline Marks, dos Estados Unidos, Sally Fitzgibbons e Stephanie Gilmore, da Austrália, Johanne Defay, da França e Brisa Hennessy, da Costa Rica.

O surfe estreia como esporte olímpico no Japão.

As vagas masculinas serão definidas no Pipe Masters, que rola a partir do dia 8 em Pipeline, também no Havaí.

Além do título mundial, Ítalo Ferreira, Gabriel Medina e Filipe Toledo disputam as duas vagas destinadas ao Brasil.

por @thiago_blum