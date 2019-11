Só ficaram 2 em Haleiwa

Depois de 3 dias sem competição, as ondas voltaram com tudo.

E após 16 baterias, estão definidos os classificados para as quartas de final do ‘Hawaiian Pro’, primeira etapa da Tríplice Coroa Havaiana.

10 brasileiros caíram na água nesta quinta.

8 se despediram.

Apenas Alejo Muniz e Luel Felipe seguem na briga.

Ex-integrante do WCT, Alejo ficou boa parte da temporada lesionado, chegou no Havaí na posição 118 do ranking da divisão de acesso, com chances remotíssimas de voltar para a elite.

Já Luel, na 33ª colocação, continua sonhando.

Entre eliminados, 3 do time verde e amarelo fazem parte do atual top 10 do WQS.

2º colocado no geral, Yago Dora parou ainda no round 3, mesma fase das quedas de Jesse Mendes e Michael Rodrigues.

Líder da corrida, Jadson André caiu nas oitavas, junto com Deivid Silva – 10º e que precisava de bom resultado, Tomas Hermes, Ian Gouveia e Caio Ibelli.

A tendência é que a briga fique ainda mais apertada após o penúltimo evento do calendário, já que muitos atletas tem chances de escalar a tabela.

Confira como ficaram os duelos das quartas de final, com a posição de momento dos candidatos. Vale lembrar que os 10 melhores do ano sobem para a divisão de elite em 2020.

Ethan Ewing (AUS – 41º) x Carlos Muñoz (CRC – 16º) x Wade Carmichael (AUS – 46º) x Jack Freestone (AUS – 18º) Adrian Buchan (AUS) x Leonardo Fioravanti (ITA – 174º) x Beyrick De Vries (AFS – 42º) x Connor O’Leary (AUS – 8º) Luel Felipe x Alejo Muniz x Matthew McGillivray (AFS – 14º) x Michel Bourez (TAH) Kelly Slater (EUA) x Frederico Morais (POR – 6º) x Barron Mamiya (HAW – 12º) x Mitch Crews (AUS – 44º)

Apostem suas fichas.

A reta final tá quente demais!!!!

por @thiago_blum