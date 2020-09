Só ficou ele…

Dia 2 do ‘MEO Portugal Cup of Surfing’.

Europeus e alguns ‘intrusos’ em ação na praia de Ribeira d’Ilhas, em Ericeira.

É a 2ª etapa do mini-circuito do Velho Continente organizado pela World Surf League.

Nesta quarta, foram definidas as baterias das quartas de final no masculino e no feminino.

Jadson André fez confronto equilibrado contra o local Vasco Ribeiro, mas parou na repescagem.

Com isso, a bandeira brasileira ficou nas mãos do campeão mundial Ítalo Ferreira.

O próximo adversário do potiguar da lycra amarela seráo italiano Leonardo Fioravanti.

Ítalo está invicto na curtíssima temporada de competições de 2020.

Foi campeão do evento ‘Onda do Bem’, realizado em Itamambuca, Ubatuba.

E repetiu a dose em Anglet, na França, no primeiro evento da série europeia da WSL.

Confira todos os confrontos das quartas de final:

Ramzi Boukhiam (MAR) x Vasco Ribeiro (POR) Ítalo Ferreira (BRA) x Leonardo Fioravanti (ITA) Maxime Huscenot (FRA) x Kanoa Igarashi (JPN) Aritz Aranburu (ESP) x Frederico Morais (POR)

Na chave feminina, o Brasil estará representado pela metade.

Nascida aqui e naturalizada portuguesa, Carolina Mendes está entre as 8 finalistas.

Os próximos duelos das meninas serão:

Anat Lelior (ISR) x Camila Cardoso (POR) Johanne Defay (FRA) x Carolina Mendes (POR) Pauline Ado (FRA) x Yolanda Hopkins (POR) Teresa Bonvalot (POR) x Nadia Erostarbe

Seguimos de olho no swell português.

A competição poderá terminar nesta quinta-feira.

por @thiago_blum