Sunset para elas!

Elas estão em menor número.

Tem menos seguidores.

Mas tem dividido de igual pra igual o line-up dos principais picos do inverno havaiano 2020-2021.

No mês passado disputaram em um evento oficial da World Surf League em Pipeline pela 1ª vez.

A australiana Tyler Wright levou o título na final contra Carissa Moore.

E a partir do próximo dia 19 – novamente junto com os homens – o encontro valendo taça será em Sunset Beach.

As 18 melhores do mundo desafiando uma das direitas mais pesadas do planeta.

As baterias do round 1 do ‘Sunset Open’ já estão definidas:

Nikki Van Dijk (AUS) x Sally Fitzgibbons (AUS) x Macy Callaghan (AUS) Lakey Peterson (EUA) x Keely Andrew (AUS) x Tyler Wright (AUS) Carissa Moore (HAW) x Sage Erickson (EUA) x convidada Stephanie Gilmore (AUS) x Johanne Defay (FRA) x Bronte Macaulay (AUS) Courtney Conlogue (EUA) x Brisa Hennessy (CRC) x Caroline Marks (EUA) Tatiana Weston-Webb x Malia Manuel (HAW) x Isabella Nichols (AUS)

por @thiago_blum / @surf360_

colaboração: @pedroblum2021