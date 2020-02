Super ON… no OFF

O cara está sempre ligado.

E normalmente com a pilha no máximo.

Descansar? Nem pensar!

Logo após a conquista da título da WSL, ele já pensava em se preparar para a nova temporada.

E se ele está longe da praia, não se importa em ter que cruzar o país de ponta a ponta de carro, para estar e surfar nas ondas de casa.

Ítalo Ferreira é um cara diferente.

Caseiro.

Sem receio de dar amor e transmitir alegria.

E mesmo com a fama… que só aumenta… o jeito de ser e de olhar a vida não mudam.

Para o campeão mundial de surfe, não há nada como estar na ‘sua’ Baía Formosa.

Lá… a diversão não tem limite.

Principalmente nas férias.

É isso que veremos na série ‘Parque do Ítalo’, produção original do Canal Off, prevista para ir ao ar a partir do meio do ano.

Apesar de não curtir muito esse lance de exposição, o cara se jogou nas aventuras.

Carro de rally… skimboard puxado… wakeboard… e claro, muito surfe.

Sempre cercado da inseparável turma de amigos.

Amigos de verdade… aqueles que o acompanham desde – os agora famosos – tempos em que ele dropava na tampa de isopor usada pelo pai no trabalho.

Aliás, Ítalo não deixou de ‘inovar’.

Em uma das seções, ele mostra como se faz usando foi com uma porta de casa.

As gravações da primeira temporada terminaram.

Serão 4 episódios.

Sempre com a ideia de mostrar o atleta longe das competições e quando não está treinando.

Trazer o Ítalo, apesar de tímido… ‘zoador’… moleque, no melhor sentido da palavra.

Como se estivesse numa verdadeira gincana.

Uma maneira dos fãs se aproximar ainda mais do cara que encheu o Brasil de orgulho em 2019.

E que além de mirar o bicampeonato, se prepara para a estreia do surfe como esporte olímpico nos jogos de Tóquio, a partir de julho.

Ele é o atual melhor do planeta.

Querido e seguido por uma legião nas redes sociais.

Sempre com o sorriso largo e aberto.

Disposto a compartilhar o bem.

Então em breve… aperte o ON… se liga na tela… e divirta-se a mil com o potiguar campeão.

