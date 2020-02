Surfe compartilhado

O mundo já se acostumou com os carros, bikes e patinetes.

E quem nunca pediu uma emprestada para aquela queda.

Pois é.

O primeiro passo oficial está dado.

Por meio de uma ação promovida pela Red Bull – em parceria com DPZ&T e Grin – as principais praias do Rio de Janeiro receberão um serviço inédito no Brasil.

Compartilhamento de pranchas de surfe.

Serão 4 finais de semana de experiência, de 15 de fevereiro a 8 de março, no Arpoador, Barra da Tijuca, Ipanema e Leblon, respectivamente.

A ideia é garantir a inclusão e experiências especiais para os fãs e todas pessoas interessadas pelo esporte, independentemente do nível de habilidade.

“A questão do compartilhamento, no caso de pegar, utilizar e devolver, na hora e no lugar que realmente precisa, torna a experiência muito prática e soluciona um problema. Muita gente, quando está viajando de carro ou avião, opta por não levar a prancha devido ao espaço que ela ocupa. Mas, quando chega na praia, acaba se arrependendo por não ter levado. Além disso, ainda atende desde quem quer só experimentar um dia de surfe até quem já surfa e quer aproveitar o mar de uma forma mais despretensiosa” – diz o carioca Lucas Fink, campeão mundial de skimboard.

O processo é muito simples.

Basta comparecer às praias entre 6h às 20h, e efetuar o aluguel por meio do aplicativo da Grin, disponível para os sistemas Android e iOS.

As pranchas estarão localizadas em ponto fixo, dentro de um armário.

O valor? 5 reais por 20 minutos de uso.

Por enquanto é só para quem está no Rio… mas quem sabe a moda pega.

SERVIÇO

Datas e locais:

15 e 16/2: Praia do Arpoador – Posto 7

Av. Francisco Bhering – Ipanema, Rio de Janeiro – RJ, 22081

22 e 23/2: Praia da Barra – Quiosque Rico

Av Lucio Costa, em frente à Rua Pierre Plancher

29/2 e 01/3: Praia de Ipanema – Posto 9

Av Vieira Souto, em frente ao número 294

07/3 e 08/3: Praia do Leblon – Quiosque Varanda

Av Delfim Moreira, SN – Em frente à rua José Linhares

Horário: das 06h às 20h

Ingresso: R$ 5,00, a cada 20 minutos de utilização

mais informações em: https://www.redbull.com/br-pt/surf-asas-no-surf-perguntas-frequentes

por @thiago_blum