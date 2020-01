Surfe no BBB??? É isso mesmo!!!

O Chumbo?

No Big Brother Brasil?

Sério?

Ah… tá de brincadeira.

Foram as minhas primeiras reações ao saber que Lucas Chianca, um dos nossos principais representantes nas ondas gigantes, vai participar da próxima edição do reality show mais famoso e consagrado da TV brasileira.

Mas indignado do que surpreso, um amigo veio com tudo pra cima de mim:

“Blum… nunca achei que o surfe passaria por uma vergonha dessa!!!”

Depois do meu susto inicial, discordei dele.

Não acho que se trate de envergonhar um dos esportes mais vitoriosos do país nos últimos anos.

Aliás, penso que é sim… reflexo do sucesso nacional e mundial dos nossos surfistas.

O esporte das ondas virou mania… referência.

Ouvi dizer que queriam o Pedro Scooby – afinal ele sim é famoso também nas colunas sociais – mas o cara não topou.

O Chumbo sim… e daí?

“Problema” – isso mesmo, entre aspas – dele.

Exposição pessoal à flor da pele… e principalmente: um confinamento que vai afastar o ‘big rider’ de Saquarema do que mais gosta: o mar.

Não assisto o BBB há vários anos.

E não vou ver esse de 2020 também.

Quando o cara sair de lá para dropar de novo as bombas de Nazaré, volto a dar a tão falada “espiadinha” em todas as câmeras apontadas pra ele.

O meu prazer… o meu olhar… é o surfe!

Para aquele meu amigo revoltado com a novidade, enviei as palavras postados pelo craque Carlos Burle, que muito provavelmente sabe do que está falando:

“Quando pensamos no BBB, encaramos como mais um grande desafio na vida do Lucas Chumbo. Muitos pensam que descer uma onda gigante pode ser o maior desafio da vida de alguém, mas ficar confinado em um ambiente sem a presença do mar, sem as pessoas que você está habituado, pode ser muito mais difícil do que encarar uma onda grande. Além de ser também uma grande oportunidade de aprendizado, como tudo na vida! Por isso estaremos juntos em mais esse desafio. Ter autoconhecimento e a mente boa fazem toda diferença”.

por @thiago_blum