Surfe, skate… juntos e misturados

Surfe + skate.

Sempre radicais.

Novas modalidades olímpicas a partir de Tóquio-2020.

Os dois tem tudo a ver.

Quem pega onda, normalmente também gosta das rodinhas.

Então… já que as competições estão paradas, por que não aproveitar o tempo e curtir?!?!

Julian Wilson mostra como:

Na postagem o australiano descreveu a brincadeira.

“Sempre gostei de andar de skate. Desde que era ‘grommet’, sonhava em ter surfe e skate juntos. Me divirto trazendo isso à vida! As possibilidades são infinitas com essa coisa. O que vem a seguir?”

Pois é.

O futuro é livre.

Próxima atração, por favor!!!

por @thiago_blum