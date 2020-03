Surfe vs Covid-19

Etapa da Fórmula 1 adiada na China.

Jogos da Liga dos Campeões da Europa sem torcida.

A NBA também ameaça fechar os portões em algumas partidas.

Nesta segunda, o Comitê Olímpico da Itália pediu a suspensão de todos os eventos esportivos no país até dia 3 de abril.

O receio pelo avanço do coronavírus mexe com o mundo.

Se os jogadores da principal liga de basquete só se deslocam dentro dos Estados Unidos e Canadá. os de futebol não atravessam a fronteira do Velho Continente e os pilotos cruzam o mundo uma vez por ano, o que dizer dos surfistas.

Por causa dos treinos e das competições, muitos cruzam o planeta várias vezes numa mesma temporada.

Principalmente quem disputa o WQS.

Em busca de uma das 10 vagas na elite, a maioria viaja semana sim, a outra também.

Aeroporto-avião-hotel-praia-hotel-avião-aeroporto.

Uma rotina estressante nos dias normais.

Agora ampliada com uma doença que só se espalha.

Na semana passada, a WSL cancelou provisoriamente dois eventos da divisão de acesso, um na China e outro no Japão.

E a entidade declarou que os atletas que desistirem de etapas com medo do Covid-19 não serão multados.

Wesley Santos mora nos Estados Unidos, havia planejado participar da etapa da Indonésia, tinha inscrição confirmada, reservas e passagens.

Com o cancelamento, prejuízo.

Mesmo assim, ele segue na luta por uma vaga no WCT em 2021.

Vai disputar o QS 3 mil de Barbados a partir do dia 17, e depois segue para Portugal.

“Fiquei muito triste quando recebi a notícia do cancelamento das etapas, ambas estavam em meu planejamento para 2020. Queria muito disputa-las, cair nas ondas de lá. A Indonésia é um lugar especial para mim, foi onde eu pedi minha esposa em casamento, então queria muito voltar para competir nesta temporada. O cancelamento é ruim para todo mundo, claro, mas acabei sofrendo com prejuízos financeiros e também técnicos, já que eu estava confiante para as etapas. É seguir o plano. Torço para que rapidamente esse surto de coronavírus seja controlado, porque todos no circuito estão receosos com isso, estão com medo de novas etapas serem canceladas, alguém contrair a doença, essas coisas. Não só aqui, eu sei, o mundo inteiro está preocupado, todos estão sofrendo com isso. Não vejo a hora de tudo voltar ao normal”.

por @thiago_blum

colaboração: Luca Gomes / Brandpower Sports and Entertainment