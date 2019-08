Tahiti Pro – round 1

Depois de três dias de espera, finalmente foi dada a largada para a 7ª etapa do mundial.

Com formações irregulares, as ondas de Teahupoo não bombaram com a qualidade que todos esperavam.

Mesmo assim, as 12 baterias do chamado ‘Seedind Round’ – que não elimina ninguém – foram para a água e a maioria dos atletas precisou trocar os tradicionais tubos pelas manobras de linha.

Dos 12 brasileiros do evento, 8 pularam direto para a fase 3 da competição.

Ítalo Ferreira foi o único que venceu.

Gabriel Medina, Jadson André, Adriano de Souza, Filipe Toledo, Yago Dora, Deivid Silva e Willian Cardoso se classificaram em segundo nos duelos de 3 surfistas.

Peterson Crisanto, Caio Ibelli, Michael Rodrigues e Jesse Mendes terão que disputar a repescagem, que devem acontecer neste domingo.

por @thiago_blum