Tati carimba presença na Olimpíada de Tóquio

Pioneira.

Tatiana Weston-Webb é a primeira atleta do surfe brasileiro confirmada numa competição olímpica.

Neste domingo, a gaúcha-havaiana garantiu classificação para as quartas de final do ‘MEO Rip Curl Pro’ em Portugal, e com o resultado assegurou uma das duas vagas possíveis para o Brasil.

O surfe estreia nos Jogos Olímpicos no ano que vem em Tóquio.

Tati começou o evento de Peniche na 8ª posição no ranking e vai somar pontos suficientes para terminar a temporada entre as 10 melhores do mundo.

A confirmação veio na transmissão oficial.

As baterias do surfe na Olimpíada vão acontecer em Chiba, entre os dias 26 e 29 de julho.

A australiana Sally Fitzgibbons e a francesa Johanne Defay já haviam sido confirmadas através do ranking da World Surf League.

Entre os homens, o sul-africano Jordy Smith, o japonês Kanoa Igarashi, o francês Jeremy Flores e o americano Kolohe Andino estão garantidos.

As quartas de final da penúltima etapa da WSL 2019 terão os seguintes confrontos:

Carolina Marks (EUA) x Stephanie Gilmore (AUS) Sally Fitzgibbons (AUS) x Tatiana Weston-Webb Carissa Moore (HAW) x Johanne Defay (FRA) Lakey Peterson (EUA) x Nikki Van Dijk (AUS)

por @thiago_blum